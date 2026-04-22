Около полудня 22 апреля российские военные ударили из беспилотника по Корабельному району Херсона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ОВА.

В результате атаки пострадали трое местных жителей. Самые тяжелые травмы получил 28-летний мужчина, которого госпитализировали с взрывной травмой, контузией и острой реакцией на стресс. Также в больницу доставили 74-летнего херсонца с взрывной травмой и обломочными ранениями спины.

Третьей пострадавшей стала 55-летняя женщина. У нее диагностировали ранения руки, контузию, взрывчатую и черепно-мозговую травмы. Врачи "скорой" оказали ей помощь на месте.

