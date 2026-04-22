Россияне атаковали дроном Херсон: пострадали три человека
Около полудня 22 апреля российские военные ударили из беспилотника по Корабельному району Херсона
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ОВА.
В результате атаки пострадали трое местных жителей. Самые тяжелые травмы получил 28-летний мужчина, которого госпитализировали с взрывной травмой, контузией и острой реакцией на стресс. Также в больницу доставили 74-летнего херсонца с взрывной травмой и обломочными ранениями спины.
Третьей пострадавшей стала 55-летняя женщина. У нее диагностировали ранения руки, контузию, взрывчатую и черепно-мозговую травмы. Врачи "скорой" оказали ей помощь на месте.
Напомним, 22 апреля российские войска обстреляли сельскохозяйственное предприятие в поселке Великий Бурлук Харьковской области. Возник пожар.
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
