У Болгарії несправний автобус наїхав на українців: є загиблі

Фото: Novinite

У Болгарії сталася смертельна ДТП за участі автобуса з українцями. Загинули двоє людей, ще 16 отримали травми

Про це інформує ZAHID.NET із посиланням на болгарське видання Novinite.

Аварія сталася поблизу міста Малко-Тирново біля болгарсько-турецького кордону. За попередніми даними, автобус із 37 громадянами України прямував до Туреччини, зокрема в рамках поїздки за участю українців, які проживають у Бургас.

Під час руху транспортний засіб зламався та зупинився через відсутність пального. Пасажири вийшли з автобуса і зібралися позаду нього.

У цей момент автобус несподівано почав рух заднім ходом, наїхав на людей, які перебували позаду, після чого з’їхав у кювет.

Унаслідок інциденту загинули двоє пасажирів, ще 16 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Постраждалих госпіталізували, решту українців тимчасово розмістили у центрі в Бургасі.

Правоохоронці встановлюють точні обставини трагедії.

