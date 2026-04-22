22 квітня 2026, 13:46

У Болгарії несправний автобус наїхав на українців: є загиблі

Фото: Novinite
У Болгарії сталася смертельна ДТП за участі автобуса з українцями. Загинули двоє людей, ще 16 отримали травми

Про це інформує ZAHID.NET із посиланням на болгарське видання Novinite, передає RegioNews.

Аварія сталася поблизу міста Малко-Тирново біля болгарсько-турецького кордону. За попередніми даними, автобус із 37 громадянами України прямував до Туреччини, зокрема в рамках поїздки за участю українців, які проживають у Бургас.

Під час руху транспортний засіб зламався та зупинився через відсутність пального. Пасажири вийшли з автобуса і зібралися позаду нього.

У цей момент автобус несподівано почав рух заднім ходом, наїхав на людей, які перебували позаду, після чого з’їхав у кювет.

Унаслідок інциденту загинули двоє пасажирів, ще 16 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Постраждалих госпіталізували, решту українців тимчасово розмістили у центрі в Бургасі.

Правоохоронці встановлюють точні обставини трагедії.

Нагадаємо, в Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями. Аварія сталась 15 квітня на автодорозі, що веде до Жешува, у місті Буди Ланьцутські Ланьцутського повіту. Правоохоронці розпочали розслідування

Україна українці автобус ДТП ПДР загиблі Болгарія
