ДТП произошло 21 апреля около 19:30 на улице Евгения Коновальца в Тернополе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Автомобиль Audi A4 на скорости выехал за пределы дороги и врезался в дерево. Предварительно, водитель не справился с управлением.

В результате ДТП травмы получили два человека: водителя госпитализировали в нейрохирургическое отделение, а его 37-летнего пассажира доставили в реанимацию.

У водителя взяли образцы крови для проверки содержания алкоголя.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, утром 20 апреля на Львовщине грузовик столкнулся с Toyota. В результате удара пассажир легковушки погиб на месте, водителя авто госпитализировали.