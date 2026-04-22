22 квітня 2026, 13:29

Лідер "Хімпрому" Буркін може переховуватися в Мексиці: Україна намагається домогтися екстрадиції

Фото: з відкритих джерел
Правоохоронці неодноразово намагалися домогтися екстрадиції лідера наркоугруповання "Хімпром" Єгора Буркіна, який перебуває в міжнародному розшуку з 2019 року

Про це під час брифінгу повідомив начальник Головного слідчого управління Національної поліції України Максим Цуцкірідзе, передає RegioNews із посиланням на Цензор.НЕТ.

За його словами, щодо Буркіна діє "червона картка" Інтерполу, однак процес його екстрадиції залишається складним і потребує проходження низки процедур.

Цуцкірідзе зазначив, що українська сторона неодноразово зверталася до країн, де може перебувати підозрюваний, однак отримувала відповіді із вимогою надати точне місце його перебування.

"Нам кажуть: дайте конкретне місце проживання, і тоді ми зможемо його встановити", – пояснив він.

Голова Національна поліція України Іван Вигівський додав, що Буркін має прізвисько "Мексиканець", є громадянином РФ і, за наявною інформацією, перебуває в Мексиці.

Правоохоронці продовжують роботу над встановленням його точного місцезнаходження та процедурою екстрадиції.

Нагадаємо, в Україні викрили діяльність злочинної організації "Хімпром". Наразі організатору та трьом учасникам угруповання повідомлено про підозру, двох осіб затримано. Усім обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Картель "Хімпром" Єгора Буркіна-Левченка: що відомо

За даними ЗМІ, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну діяльність "Хімпрому" та Буркіна-Левченка розгорнулася з новою силою.

В Україні Буркін намагався вибудовувати імідж волонтера та мецената, заявляв, що займається благодійністю, інвестиціями у численні ІТ-проекти, харчове виробництво, криптовалюти та нерухомість. Однак українське слідство встановило, що всі ці інвестиційні бізнеси Левченка – звичайна схема відмивання коштів отриманих від наркоторгівлі.

У 2023 році СБУ провели серію спецоперацій щодо "Хімпрому". Були затримані 89 наркоділків. Наприкінці того ж року указом президента Володимира Зеленського проти Буркіна-Левченка запроваджені персональні санкції – його активи заблоковано, ведення торгівельної та будь-якої іншої діяльності на території України заборонено. Наразі Єгор Буркін (Левченко) судиться із Зеленським через санкції.

Читайте також: Мефедрон в боксерських грушах та чайних пакетиках – стало відомо, як працював наркокартель "Хімпром"

Україна РФ наркотики екстрадиція Єгор Левченко (Буркін) Хімпром наркобізнес Мексика
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
