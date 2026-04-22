В ночь на 22 апреля российские войска массированно атаковали одно из сел Ямпольской громады Шосткинского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате обстрела погиб человек – его тело спасатели нашли во время разбора завалов в одном из домов.

Вражеские снаряды повлекли за собой масштабные разрушения: пострадали дома и нежилые сооружения. На местах попадания вспыхнули сильные пожары.

Спасатели работали одновременно по трем адресам. Из-за постоянной угрозы повторных ударов работу приходилось периодически приостанавливать. Все пожары ликвидированы.

Напомним, за прошедшие сутки под вражеским огнем находились 29 населенных пунктов Сумщины. В результате массированных российских атак пострадали 33 человека.