22 квітня 2026, 10:35

РФ атакувала Україну 215 дронами: як відпрацювала ППО

22 квітня 2026, 10:35
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 22 квітня (з 18:00 21 квітня) російські війська атакували Україну 215 ударними безпілотниками. Близько 140 дронів – типу Shahed

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00, за попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 189 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході України.

Водночас зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.

Нагадаємо, в ніч на 22 квітня російські війська завдали удару по транспортній інфраструктурі у Запоріжжі, внаслідок чого загинув чоловік, ще одна людина отримала поранення.

Україна РФ ППО російська армія БПЛА обстріли атака
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
