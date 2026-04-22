РФ атакувала Україну 215 дронами: як відпрацювала ППО
У ніч на 22 квітня (з 18:00 21 квітня) російські війська атакували Україну 215 ударними безпілотниками. Близько 140 дронів – типу Shahed
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:00, за попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 189 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході України.
Водночас зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.
Нагадаємо, в ніч на 22 квітня російські війська завдали удару по транспортній інфраструктурі у Запоріжжі, внаслідок чого загинув чоловік, ще одна людина отримала поранення.