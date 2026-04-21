Як українські патрульні збивають російські дрони на фронті (ВІДЕО)
Українські захисники продовжують нищити росіян на фронті. На цей раз правоохоронці показали, як знешкоджують дрони ворога
Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.
На відео можна побачити роботу бригади "Хижак", яка виконує бойові завдання на Костянтинівському напрямку.
Українські патрульні виявили та знищили ворожі безпілотники типу "Князь Вєщій Олєг", "ZALA", а також чимало "Молній". Ці безпілотники росіяни застосовували для ведення повітряної розвідки та коригування вогню.
Нагадаємо, раніше Сили безпілотних систем уразили три ворожі ЗРК, дві бази "Іскандерів", базу "Рубікону" та дві нафтобази у Криму.
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Всі блоги »