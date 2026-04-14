В Ровенской области аферисты обчистили счета местных: полиция бьет тревогу

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

С начала месяца шесть жителей Ровенской области стали жертвами аферистов. В общей сложности мошенники украли у людей почти 350 тысяч гривен. Злоумышленники работают по отработанной схеме: они звонят по телефону и сообщают, что неизвестные пытаются снять средства с карты, а затем - убеждают перечислить деньги на так называемый "безопасный" счет.

Псевдобанкиры говорят людям, что как только транзакция завершится, деньги автоматически вернутся на новую банковскую карту клиента. Однако на самом деле аферисты просто воруют деньги.

Правоохранители советуют :

если вам сообщают о подозрительных операциях, положите трубку и позвоните по телефону на горячую линию банка самостоятельно.

никому не передавайте CVV-код, пароли из SMS или срок действия карты.

помните, что "резервных" счетов для спасения средств не существует.

Напомним, ранее в полиции предупреждали украинцев об очередной схеме аферистов. Мошенники массово рассылают сообщения о якобы финансовой помощи. Аферисты представляются представителями ООН. В то же время они часто допускают ошибки. К примеру, называют себя в мужском роде, хотя пишут из женского аккаунта.