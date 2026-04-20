20 апреля 2026, 17:16

На Харьковщине из ноги раненого военного достали неразорванную гранату

20 апреля 2026, 17:16
Фото: Второй медицинский батальон
Медики одного из стабпунктов Харьковщины провели уникальную операцию – изъяли из тела раненого бойца боевую часть противотанковой гранаты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Второй медицинский батальон.

Боец получил ранение, когда его квадроцикл подорвался на мине. В ходе эвакуации никто не подозревал о наличии взрывчатки в ноге. Уже при осмотре врачи заметили предмет, который сначала приняли за обломки кости, но он оказался неразорванным патроном.

Снаряд весом около 2 кг застрял в мышцах бедра 31-летнего мужчины, растянувшись от ягодицы до колена.

Из-за угрозы взрыва операцию проводили в коридоре, подальше от основной операционной, где в то время спасали другого пациента. Медики батальона вызвали саперов и начали операцию в бронежилетах. Как только снаряд достали, его сразу передали специалистам для уничтожения.

После стабилизации военного перевезли в Харьков, где ему провели еще две операции. По словам врачей, функции ноги удалось сохранить, несмотря на перелом бедра и значительное повреждение мышц. Медики надеются, что после реабилитации военный сможет вернуться к полноценной жизни – ходить и даже бегать.

Осторожно, чувствительный контент!

Ранее сообщалось, что во Львове детские хирурги спасли двухлетнюю девочку, в пищеводе которой в течение трех месяцев была литиевая батарейка.

