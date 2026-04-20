20 апреля 2026, 16:55

Как украинский РЭБ "Лима" уничтожает российские "Кинжалы" (ВИДЕО)

Фото: из открытых источников
Только за первые три месяца года в Украине удалось сбить 26 российских аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал". Это стало возможным благодаря развертыванию системы РЭБ "Лима"

Об этом сообщает "Оборонка", передает RegioNews.

В Cascade Systems (украинская компания-разработчик) рассказали, что за первый квартал этого года система "Лима" отклонила 33 крылатых ракеты и более 10 тысяч беспилотников. Также эта система обезвреживает более 98% управляемых авиабомб, выпущенных в зонах действия системы.

"Интеграция "Лимы" в систему ПВО создает дополнительный рубеж противовоздушной обороны, что позволяет системе обезвреживать дроны и ракеты, которые уже преодолели внешнее кольцо перехвата. Таким образом, создается многослойная – эшелонированная – оборона. Такое взаимодействие существенно повышает процент средств нападения врага, не достигающих цели во время атак", – объяснил начальник управления радиоэлектронной борьбы Сухопутных войск ВС Украины Максим Скорецкий.

По словам представителя военного подразделения "Ночной дозор", которая пользуется РЭБ, "Лима" доказала эффективность против 12- и 16-канальных CRPA-антенн, которыми сейчас оснащены российские БПЛА, КАБы, крылатые и баллистические ракеты.

"В районах ее действия мы фиксируем максимально высокую эффективность защиты объектов. В частности, нам удалось обезвредить 58 из 59 "Кинжалов", запущенных по защищаемым объектам. Комплекс создает радиоэлектронный барьер, блокирующий спутниковую навигацию дронов-камикадзе, и критически нарушает работу высокоточного оружия противника, использующего спутниковую навигацию для наведения", - говорит военный.

В Cascade Systems говорят, что теперь вместо изнурительной дуэли ракеты против ракеты украинские военные могут использовать инструмент, который влечет за собой критическое отклонение высокоточного оружия врага от цели на финальном этапе полета.

Следует отметить, что РЭБ "Лима" создали в 2022 году для противодействия беспилотникам типа "Шахед" и "Герань", а также управляемым авиабомбам. Из-за комбинации джеминга, спуфинга и кибервоздействия эта система принудительно вмешивается в навигацию вражеского оружия, нейтрализуя его способность к поражению цели.

Напомним, ранее украинские спецназовцы провели результативные рейды против оккупантов в Запорожской области. Результаты своей работы они показали на видео.

