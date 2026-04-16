Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

40-летняя жительница Черновцов рассказала, что ей позвонил по телефону неизвестный и представился работником одного из банков. Псевдобанкир под предлогом защиты средств от мошенников убедил женщину перечислить с ее карты 55 тысяч гривен.

При такой же схеме аферисты обманули 39-летнего жителя Черновцов. В результате аферы он потерял 63 тысячи гривен.

"По обоим фактам мошенничества полицейские возбудили уголовные производства, предусмотренные ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Досудебные расследования продолжаются", - сообщает полиция.

Напомним, ранее в полиции предупреждали украинцев об очередной схеме аферистов. Мошенники массово рассылают сообщения о якобы финансовой помощи. Аферисты представляются представителями ООН. В то же время они часто допускают ошибки. К примеру, называют себя в мужском роде, хотя пишут из женского аккаунта.