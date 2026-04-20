20 апреля 2026, 17:43

Минус 155 миллионов долларов: подробности об уничтожении кораблей россиян в Крыму

20 апреля 2026, 17:43
Фото: скриншот
В ночь на 19 апреля спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки" провело успешную операцию в оккупированном Крыму

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает RegioNews.

Целями стали два больших десантных корабля (БДК) Черноморского флота РФ, которые находились в Севастопольской бухте.

Были поражены:

  • БДК "Ямал" (проект 775) – судно 1988 года выпуска, способное перевозить до 500 тонн груза, в том числе бронетехнику. Его стоимость оценивается более чем в 80 миллионов долларов.
  • БДК "Николай Фильченков" (проект 1171) – построен в 1975 году, имеет грузоемкость до 1000 тонн. Стоимость корабля составляет более 70 миллионов долларов.

Оба судна, которые Россия использовала для перевозки десанта и техники, выведены из строя.

Кроме флота, разведчики уничтожили во временно оккупированном Севастополе радиолокационную станцию ​​"Подлет-К1". Этот современный комплекс стоимостью около 5 миллионов долларов обеспечивал врагу контроль воздушного пространства.

Напомним, также Силы обороны повторно поразили Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. Кроме того, ВСУ уничтожили склады боеприпасов и беспилотников, командно-наблюдательный пункт врага.

