Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, в прошлом году 21-летний житель Авангардовской громады познакомился с одесситкой в соцсетях и убедил ее вернуться из-за границы якобы для совместного проживания. Однако по приезду парень начал угрожать ей насилием и заставлял заниматься предоставлением за деньги сексуальных услуг мужчинам, которых сам для нее подыскивал. Когда девушка сообщила, что не хочет так больше "работать", злоумышленник избил ее, отобрал загранпаспорт и запер в съемной квартире. На следующий день при удочном моменте девушка сбежала.

Через две недели парень назначил девушке встречу на улице Старопортофранковской, якобы для возвращения документа. Когда она, опасаясь за свою жизнь, пришла на оговоренное место с приятельницей, к ним подъехал автомобиль с парнем и двумя его товарищами 25 и 40 лет из Одессы.

Один из мужчин начал стрелять в воздух из стартового пистолета, а другой насильно затолкал девушку в салон и связал ей руки скотчем. Благодаря сообщению подруги полицейские менее чем за два часа установили маршрут автомобиля и нашли похищенную девушку в квартире одного из злоумышленников.

При задержании у фигурантов изъяли пистолет, телефоны и автомобиль.

Сейчас 21-летний парень находится под стражей, а двое его подельников в возрасте 25 и 40 лет – под домашним арестом. Всем троим предъявлены обвинения в незаконном похищении человека, за что грозит до пяти лет тюрьмы.

Главному фигуранту дополнительно инкриминируют торговлю людьми и хулиганство с применением оружия, которое предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, во Львовской области предприниматель 23 года держал одноклассника в рабстве. Потерпевший, которому сейчас 71 год, провел в неволе почти треть жизни.