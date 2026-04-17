Каждый четвертый пенсионер в Украине живет на 3,5 тыс. грн

Почти каждый четвертый пенсионер в Украине до сих пор получает около 3,5 тысяч гривен в месяц

Об этом говорится в аналитике Опендатабот со ссылкой на данные Пенсионного фонда, передает RegioNews.

Отмечается, что за год часть пенсионеров с самыми низкими выплатами снизилась с 36% до 28%. В то же время средняя пенсия в Украине выросла до 7 236 гривен после ежегодной индексации – это на 14% больше, чем в прошлом.

Самая большая группа пенсионеров сейчас получает от 5 до 10 тысяч гривен – это 36% от общего количества. Средний размер выплат в этой категории составляет около 6686 гривен.

Также растет количество пенсионеров с выплатами более 10 тысяч гривен – их уже 1,86 миллиона (19%). В этой группе средняя пенсия достигает 16,5 тысяч гривен.

В то же время, уменьшается часть тех, кто получает от 4 до 5 тысяч гривен – сейчас это 17% пенсионеров.

По регионам самые высокие пенсии фиксируются: в Киеве – в среднем 9 864 гривны, самые низкие – в Тернопольской области (5 612 гривен).

Наибольший рост пенсий за год зафиксирован в Ровенской (+22%) и Житомирской (+20%) областях.

Отдельно отмечается, что около 2,8 миллиона пенсионеров в Украине продолжают работать. Их средняя пенсия составляет около 7,9 тысяч гривен.

Всего в Украине сейчас насчитывается более 10 миллионов пенсионеров, и их количество постепенно сокращается – примерно на 170 тысяч в год. За время полномасштабной войны их стало меньше на 740 тысяч.

Напомним, в марте президент Владимир Зеленский анонсировал новые программы государственной поддержки украинцам. Речь идет о специальных доплатах для пенсионеров и получателей социальной помощи, а также о компенсации расходов на топливо.

Читайте также: Идентифицируй себя на камеру: пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии