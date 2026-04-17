12:17  17 квітня
У лісі біля Львова 17-річна дівчина загинула під час катання на квадроциклі
09:10  17 квітня
На Тернопільщині під час зрізання дерев загинув молодий чоловік
08:24  17 квітня
У Хмельницькому чоловік напав і пограбував матір загиблого захисника
UA | RU
UA | RU
17 квітня 2026, 13:56

Кожен четвертий пенсіонер в Україні живе на 3,5 тис. грн

Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Майже кожен четвертий пенсіонер в Україні досі отримує близько 3,5 тисячі гривень на місяць

Про це йдеться в аналітиці Опендатабот із посиланням на дані Пенсійний фонд, передає RegioNews.

Зазначається, що за рік частка пенсіонерів із найнижчими виплатами зменшилася з 36% до 28%. Водночас середня пенсія в Україні зросла до 7 236 гривень після щорічної індексації – це на 14% більше, ніж торік.

Найбільша група пенсіонерів нині отримує від 5 до 10 тисяч гривень – це 36% від загальної кількості. Середній розмір виплат у цій категорії становить близько 6 686 гривень.

Також зростає кількість пенсіонерів із виплатами понад 10 тисяч гривень – їх уже 1,86 мільйона (19%). У цій групі середня пенсія сягає 16,5 тисячі гривень.

Водночас зменшується частка тих, хто отримує від 4 до 5 тисяч гривень – наразі це 17% пенсіонерів.

За регіонами найвищі пенсії фіксуються: у Києві – в середньому 9 864 гривні, найнижчі – на Тернопільщині (5 612 гривень).

Найбільше зростання пенсій за рік зафіксовано на Рівненщині (+22%) та Житомирщині (+20%).

Окремо зазначається, що майже 2,8 мільйона пенсіонерів в Україні продовжують працювати. Їхня середня пенсія становить близько 7,9 тисячі гривень.

Загалом в Україні нині налічується понад 10 мільйонів пенсіонерів, і їхня кількість поступово скорочується – приблизно на 170 тисяч щороку. За час повномасштабної війни їх стало менше на 740 тисяч.

Нагадаємо, в березні президент Володимир Зеленський анонсував нові програми державної підтримки для українців. Йдеться про спеціальні доплати для пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги, а також про компенсації витрат на пальне.

Читайте також: Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Пенсійний фонд пенсія статистика пенсіонер
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
Виклик 102 заради поїздки: у Полтаві чоловік вигадав спробу самогубства
17 квітня 2026, 14:21
На Харківщині помічник лісничого навів росіян на позиції ЗСУ: загинули 5 військових
17 квітня 2026, 13:37
Змушували співати гімн РФ: з окупації повернули 19 дітей
17 квітня 2026, 13:22
На Одещині "нагріли" тисячі гривень на укриттях для дитсадку
17 квітня 2026, 13:15
У Чернігові після атаки РФ зупинили ТЕЦ: місто без гарячої води
17 квітня 2026, 12:40
У Києві з Дніпра виловили російський дрон з нерозірваною бойовою частиною
17 квітня 2026, 12:34
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
17 квітня 2026, 12:28
У лісі біля Львова 17-річна дівчина загинула під час катання на квадроциклі
17 квітня 2026, 12:17
По $7 тисяч з людини: на Рівненщині викрили схему втечі за кордон
17 квітня 2026, 11:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Всі публікації »
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »