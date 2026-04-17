Кожен четвертий пенсіонер в Україні живе на 3,5 тис. грн

Майже кожен четвертий пенсіонер в Україні досі отримує близько 3,5 тисячі гривень на місяць

Про це йдеться в аналітиці Опендатабот із посиланням на дані Пенсійний фонд, передає RegioNews.

Зазначається, що за рік частка пенсіонерів із найнижчими виплатами зменшилася з 36% до 28%. Водночас середня пенсія в Україні зросла до 7 236 гривень після щорічної індексації – це на 14% більше, ніж торік.

Найбільша група пенсіонерів нині отримує від 5 до 10 тисяч гривень – це 36% від загальної кількості. Середній розмір виплат у цій категорії становить близько 6 686 гривень.

Також зростає кількість пенсіонерів із виплатами понад 10 тисяч гривень – їх уже 1,86 мільйона (19%). У цій групі середня пенсія сягає 16,5 тисячі гривень.

Водночас зменшується частка тих, хто отримує від 4 до 5 тисяч гривень – наразі це 17% пенсіонерів.

За регіонами найвищі пенсії фіксуються: у Києві – в середньому 9 864 гривні, найнижчі – на Тернопільщині (5 612 гривень).

Найбільше зростання пенсій за рік зафіксовано на Рівненщині (+22%) та Житомирщині (+20%).

Окремо зазначається, що майже 2,8 мільйона пенсіонерів в Україні продовжують працювати. Їхня середня пенсія становить близько 7,9 тисячі гривень.

Загалом в Україні нині налічується понад 10 мільйонів пенсіонерів, і їхня кількість поступово скорочується – приблизно на 170 тисяч щороку. За час повномасштабної війни їх стало менше на 740 тисяч.

Нагадаємо, в березні президент Володимир Зеленський анонсував нові програми державної підтримки для українців. Йдеться про спеціальні доплати для пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги, а також про компенсації витрат на пальне.

Читайте також: Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії