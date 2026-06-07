Массированная атака дронами на Украину: силы ПВО сбили и подавили 215 вражеских БПЛА

Фото: Генеральный штаб ВСУ

С вечера 6 июня российские оккупанты совершили массированную атаку на Украину, применив 236 ударных БпЛА разных типов

Об этом сообщают Силы ПВО, передает RegioNews .

В ночь на 7 июня (с 18:00 6 июня) противник атаковал 236 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ., ТОТ Донецкой обл.; Чауда, ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 215 враждебных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

Напомним, что ночью 7 июня, в 02:10, российские оккупационные войска нанесли удар беспилотником по объекту критической ядерной инфраструктуры Украины - Централизованному хранилищу отработанного ядерного топлива.