Трагедия под Запорожьем: оккупанты ударили дроном по остановке, погиб водитель маршрутки

Фото: ГСЧС

Сегодня, 7 июня, российские оккупационные войска нанесли удар беспилотником по пригороду Запорожья. По предварительным данным, погиб водитель маршрутного микроавтобуса

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .

"В результате российской атаки погиб водитель маршрутного микроавтобуса", - говорится в сообщении.

В ГСЧС сообщили, что "оккупанты нанесли удар БПЛА по пригороду областного центра".

Предварительно погиб 56-летний мужчина, водитель маршрутного микроавтобуса, стоявший на конечной остановке. Информация о количестве пострадавших уточняется.

На месте происшествия работали все экстренные службы.

Напомним, что в Херсонской области за сутки 37 населенных пунктов включительно с областным центром подверглись обстрелам дронами и артиллерией, враг избивал преимущественно по критической и социальной инфраструктуре, 14 раненых.