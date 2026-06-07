Массированный обстрел Херсонщины: враг атаковал 37 населенных пунктов, 14 раненых

Фото: полиция

На Херсонщине за сутки 37 населенных пунктов включая областной центр подверглись обстрелам дронами и артиллерией, враг избивал преимущественно по критической и социальной инфраструктуре, 14 раненых

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает RegioNews .

"Прошедшие сутки под вражеским дроновым террором и артиллерийскими обстрелами находились Урожайное, Белозерка, Берислав, Борозенское, Камышаны, Чернобаевка, Никольское, Днепровское, Осокоровка, Высокое, Дмитренко, Станислав, Александровка, Широкая Балка, Софиевка, Бургунка, Гавриловка, Качкаревка, Львово, Милово, Михайловка, Монастырское, Токаревка, Тягинка и др., а также город Херсон", - написал Прокудин.

По его словам, россияне били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 8 многоэтажек и 15 частных домов.

Также оккупанты изуродовали водонапорную башню, сотовую башню, хозяйственные постройки, сельхозтехнику и частные автомобили. Из-за российской агрессии 14 человек получили ранения.

"Вчера из освобожденных общин региона эвакуировали 17 человек. Напоминаю, если вы хотите выехать в более безопасные места, обращайтесь в областной контакт-центр: 0800 101 102 и 0800 330 951", - добавил глава Херсонщины.

Напомним, что российские войска днем 6 июня нанесли удар по Запорожью . В результате атаки пострадали 10-летний мальчик и его отец.