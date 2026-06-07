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07 июня 2026, 11:48

На Буковине во время экскурсии обрушился мост с детьми

07 июня 2026, 11:48
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Фото: Прокуратура Черновицкой области
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В селе Виженка Черновицкой области 6 июня во время экскурсии группа детей упала с деревянного моста через реку после того, как конструкция не выдержала погрузку и разрушилась

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

Несчастный случай произошел 6 июня. По предварительной информации, на мосту находилась группа детей, когда деревянная конструкция рухнула.

В результате падения несколько детей получили травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу для госпитализации и оказания необходимой медицинской помощи.

Подразделения ГСЧС к ликвидации последствий инцидента не привлекались.

Обстоятельства произошедшего и причины разрушения моста выясняют соответствующие службы.

Как сообщили в прокуратуре Черновицкой области, 6 июня в селе Выженка Черновицкой области 55 детей из Харьковской области находились на организованном отдыхе.

Во время прогулки более 30 детей в возрасте до 15 лет находились на деревянном подвесном мосту через реку Выженка и фотографировались, когда конструкция внезапно обрушилась.

В результате падения шестеро детей получили травмы и были госпитализированы в медицинские учреждения Черновцов. Предварительно у них диагностировали черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга, переломы, ушибы и гематомы.

Напомним, 30 сентября 2023 года на улице Александра Довженко в Киеве во время работ по монтажу балок Дегтяровского моста произошел обвал .

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