В Киеве из Днепра достали российский дрон с неразорвавшейся боевой частью

В Голосеевском районе Киева полицейские достали из реки беспилотник, который россияне запустили на столицу во время массированной атаки 16 апреля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Об опасной находке правоохранителям сообщил местный житель.

Во время обследования акватории взрывотехники установили, что в воде лежит вражеский БпЛА с боевой частью, которая не сдетонировала. Предварительно, это дрон типа "Герань-2" (Shahed).

Специалисты перевели в безопасное состояние боеприпас и вывезли на специализированный полигон для контролируемого уничтожения.

Полиция напоминает: при обнаружении подозрительных или взрывоопасных предметов запрещено приближаться к ним. О находке необходимо немедленно сообщить соответствующим службам по номерам 101, 102 или 112.

