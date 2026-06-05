В Киевской области иномарка сбила ребенка

Фото: Национальная полиция

Авария произошла 4 июня в городе Бровары. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно 46-летний водитель Nissan X-Trail ехал в направлении Чернигова. Он сбил 14-летнего парня. Известно, что несовершеннолетний переходил дорогу в неназначенном для этого месте. В результате ДТП подросток получил травмы, его госпитализировали в бессознательном состоянии.

"Следователи Броварского районного управления полиции начали досудебное расследование по данному факту (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", - рассказали в полиции.

Напомним, правоохранители начали расследовать смертельное ДТП, которое на днях произошло в Харькове. Подозреваемым стал заместитель городского головы Иван Кузнецов.