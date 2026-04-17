В ночь на 17 апреля РФ атаковала Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М", а также 172 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 120 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 147 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 20 ударных БПЛА на 8 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 4 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, ночью 17 апреля российские войска нанесли удары по критическим объектам Чернигова. Без электроснабжения остались почти 6 тысяч абонентов.