Трамп назвал "ужасным" очередной российский удар по Украине

Президент США Дональд Трамп прокомментировал очередную массированную атаку по Украине в ночь на 16 апреля

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Я считаю, что это ужасно", – ответил Трамп на вопросы корреспондента.

По данным украинских властей, в результате атаки погибли 19 человек, еще более 100 получили ранения.

Как известно, в ночь на 16 апреля российская армия совершила комбинированную атаку по Украине, в результате которой в Киеве, Одессе, Днепре и области погибли люди, в том числе ребенок, десятки человек получили ранения.

Напомним, в период с 7:00 15 апреля по 7:00 16 апреля российские войска осуществили две волны комбинированных ударов по территории Украины с применением ракет наземного и воздушного базирования, а также ударных беспилотников.

Всего за сутки было выпущено 44 ракеты и 659 дронов разных типов.