Трамп назвав "жахливим" черговий російський удар по Україні

Президент США Дональд Трамп прокоментував чергову масовану російську атаку по Україні в ніч на 16 квітня

"Я вважаю, що це жахливо", – відповів Трамп на запитання кореспондента.

За даними української влади, внаслідок атаки загинули 19 людей, ще понад 100 отримали поранення.

Як відомо, в ніч на 16 квітня російська армія здійснила комбіновану атаку по Україні, внаслідок якої у Києві, Одесі, Дніпрі й області загинули люди, зокрема дитина, десятки людей зазнали поранення.

Нагадаємо, у період із 7:00 15 квітня до 7:00 16 квітня російські війська здійснили дві хвилі комбінованих ударів по території України із застосуванням ракет наземного та повітряного базування, а також ударних безпілотників.

Загалом за добу було випущено 44 ракети та 659 дронів різних типів.