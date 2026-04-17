17 квітня 2026, 07:51

Трамп назвав "жахливим" черговий російський удар по Україні

Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп прокоментував чергову масовану російську атаку по Україні в ніч на 16 квітня

Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає RegioNews.

"Я вважаю, що це жахливо", – відповів Трамп на запитання кореспондента.

За даними української влади, внаслідок атаки загинули 19 людей, ще понад 100 отримали поранення.

Як відомо, в ніч на 16 квітня російська армія здійснила комбіновану атаку по Україні, внаслідок якої у Києві, Одесі, Дніпрі й області загинули люди, зокрема дитина, десятки людей зазнали поранення.

Нагадаємо, у період із 7:00 15 квітня до 7:00 16 квітня російські війська здійснили дві хвилі комбінованих ударів по території України із застосуванням ракет наземного та повітряного базування, а також ударних безпілотників.

Загалом за добу було випущено 44 ракети та 659 дронів різних типів.

08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
