Рисовал граффити в трамвае: 25-летнему киевлянину сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении 25-летнему жителю Киева за хулиганские действия, совершенные в салоне трамвая

Об этом сообщила столичная полиция.

По данным следствия, во время движения транспорта мужчина рисовал граффити на стенах вагона. Из-за резкого запаха краски одной из пассажирок стало плохо, и она обратилась к водителю с просьбой вызвать скорую медицинскую помощь.

Водитель сообщил об инциденте экстренные службы. В это время нарушитель разбил стекло в вагоне и покинул место происшествия.

Впоследствии правоохранители установили личность мужчины и сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

