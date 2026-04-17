17 апреля 2026, 09:14

Рисовал граффити в трамвае: 25-летнему киевлянину сообщили о подозрении

Фото: Национальная полиция
Правоохранители сообщили о подозрении 25-летнему жителю Киева за хулиганские действия, совершенные в салоне трамвая

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

По данным следствия, во время движения транспорта мужчина рисовал граффити на стенах вагона. Из-за резкого запаха краски одной из пассажирок стало плохо, и она обратилась к водителю с просьбой вызвать скорую медицинскую помощь.

Водитель сообщил об инциденте экстренные службы. В это время нарушитель разбил стекло в вагоне и покинул место происшествия.

Впоследствии правоохранители установили личность мужчины и сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Напомним, в Кривом Роге неизвестный бросил камень в трамвай, пострадала водитель. Обломки стекла порезали руки водители.

Ранее во Львове водитель Mercedes въехал в трамвай и скрылся с места ДТП. Пассажиры не пострадали. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

