Сергей Фурса Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital
16 апреля 2026, 09:39

Замороженные активы РФ: шанс, который снова открывается

Почему Украине не удалось получить замороженные активы? Из-за давления Трампа и Путина. Именно давление со стороны Вашингтона и Москвы сделало невозможным принятие решения о конфискации российских активов в пользу Украины
Но что произошло сейчас? С одной стороны, самый большой друг Трампа и Путина в Европе, Орбан, пензлює в Ростов. Это не только отнимает у них союзников, но и показывает другим, потенциальным друзьям Путина и Трампа, что помощь не придет. А в случае с помощью от США, в виде "прилетящего вдруг Вэнса на голубом вертолете", то лучше бы не приходила.

Это оказывает обратный эффект. И ориентироваться на США, когда США имеют выраженную антиевропейскую политику вредно. Ориентироваться на США, когда действия Трампа противоречат представлениям европейцев об адекватности – деструктивно. Таким образом, идти против ЕС, против Брюсселя теперь будет не так популярно. А в Брюсселе есть политическая воля забирать российские активы.

Кроме того, Трамп поссорился с Мэлони. Премьер-министр Италии, на удивление, при выборе между Папой Римским и президентом США избрала Папу Римского. Удивительно, правда. А именно Мэлони представляла группу друзей Трампа в ЕС при рассмотрении проблемы замороженных активов. И продвигала их идею, что это "не на часі". Очевидно, теперь в Мелоне не будет времени и вдохновения. Конечно, есть минус, что теперь Трампу может звонить только Рютте в моменты обострения. Но есть и плюсы.

Таким образом открывается окно возможности вернуться к вопросу рассмотрения конфискации замороженных российских активов. Тем более что из-за действий Трампа в Персидском заливе Путин получил дополнительные десятки миллиардов долларов. А экономика ЕС находится под ударом из-за подорожания энергоносителей на фоне и без того существующего инфляционного давления, что приводит к ухудшению условий жизни обычных евопейцев. Это усложняет и будет усложнять использование денег самих европейцев. Но ведь российские деньги – это совсем другая история.

Чтобы заставить Путина остановиться нужно поднимать чек. Показать Путину, что дорогая нефть стратегически ничего не меняет. Иначе у него не будет мотивации вести переговоры по настоящему, а не требовать капитуляции Украины. И российские активы всегда были самым лучшим ответом на вопрос "Как этот чек поднять".

Речь, конечно, должна идти не о финансировании социальных программ в Украине, а об увеличении расходов на армию, от зарплат ВСУ, закупки оружия. И к более активному рекрутингу в иностранный легион. Усиление технологичности украинской армии. Путин может латать дыры в бюджете благодаря помощи Трампа, по крайней мере, временно. Но экономика России стагнирует. И Путин не сможет поднять чек. Ему бы за счастье финансировать уже существующие расходы.

Не говоря уже о том, что конфискация этих активов стала бы сильнейшим ударом по имиджу России. Дополнительно убеждая потенциальных друзей России в Европе о том, что не следует иметь дело с Кремлем. Тем более, Ростов не резиновый. Как и Рублевка.

08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
На Закарпатье девятиклассник устроил стрельбу в школе
16 апреля 2026, 10:43
В Киеве обломки ракеты РФ упали прямо во дворе многоэтажки
16 апреля 2026, 10:32
В Ровенской области осудили мать девочки, которая выпала с 6 этажа на крышу парикмахерской
16 апреля 2026, 10:28
Оккупанты утром обстреляли Херсон: в ГВА показали последствия
16 апреля 2026, 10:09
Выдумал тяжелую болезнь для дочери, чтобы избежать мобилизации – суд вынес приговор полтавчанину
16 апреля 2026, 09:57
Ночная атака на Полтавщину: обломки повредили дома и электросети
16 апреля 2026, 09:50
Россияне продвинулись на востоке Запорожской области, – DeepState
16 апреля 2026, 09:39
Удар по садовому товариществу на Салтовке в Харькове: возник пожар
16 апреля 2026, 09:29
В Одессе выросло количество погибших в результате комбинированной атаки
16 апреля 2026, 09:24
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все публикации »
Сергей Фурса
Леся Литвинова
Виталий Портников
Все блоги »