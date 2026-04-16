Замороженные активы РФ: шанс, который снова открывается

Почему Украине не удалось получить замороженные активы? Из-за давления Трампа и Путина. Именно давление со стороны Вашингтона и Москвы сделало невозможным принятие решения о конфискации российских активов в пользу Украины

Иллюстративное фото: из открытых источников

Но что произошло сейчас? С одной стороны, самый большой друг Трампа и Путина в Европе, Орбан, пензлює в Ростов. Это не только отнимает у них союзников, но и показывает другим, потенциальным друзьям Путина и Трампа, что помощь не придет. А в случае с помощью от США, в виде "прилетящего вдруг Вэнса на голубом вертолете", то лучше бы не приходила.

Это оказывает обратный эффект. И ориентироваться на США, когда США имеют выраженную антиевропейскую политику вредно. Ориентироваться на США, когда действия Трампа противоречат представлениям европейцев об адекватности – деструктивно. Таким образом, идти против ЕС, против Брюсселя теперь будет не так популярно. А в Брюсселе есть политическая воля забирать российские активы.

Кроме того, Трамп поссорился с Мэлони. Премьер-министр Италии, на удивление, при выборе между Папой Римским и президентом США избрала Папу Римского. Удивительно, правда. А именно Мэлони представляла группу друзей Трампа в ЕС при рассмотрении проблемы замороженных активов. И продвигала их идею, что это "не на часі". Очевидно, теперь в Мелоне не будет времени и вдохновения. Конечно, есть минус, что теперь Трампу может звонить только Рютте в моменты обострения. Но есть и плюсы.

Таким образом открывается окно возможности вернуться к вопросу рассмотрения конфискации замороженных российских активов. Тем более что из-за действий Трампа в Персидском заливе Путин получил дополнительные десятки миллиардов долларов. А экономика ЕС находится под ударом из-за подорожания энергоносителей на фоне и без того существующего инфляционного давления, что приводит к ухудшению условий жизни обычных евопейцев. Это усложняет и будет усложнять использование денег самих европейцев. Но ведь российские деньги – это совсем другая история.

Чтобы заставить Путина остановиться нужно поднимать чек. Показать Путину, что дорогая нефть стратегически ничего не меняет. Иначе у него не будет мотивации вести переговоры по настоящему, а не требовать капитуляции Украины. И российские активы всегда были самым лучшим ответом на вопрос "Как этот чек поднять".

Речь, конечно, должна идти не о финансировании социальных программ в Украине, а об увеличении расходов на армию, от зарплат ВСУ, закупки оружия. И к более активному рекрутингу в иностранный легион. Усиление технологичности украинской армии. Путин может латать дыры в бюджете благодаря помощи Трампа, по крайней мере, временно. Но экономика России стагнирует. И Путин не сможет поднять чек. Ему бы за счастье финансировать уже существующие расходы.

Не говоря уже о том, что конфискация этих активов стала бы сильнейшим ударом по имиджу России. Дополнительно убеждая потенциальных друзей России в Европе о том, что не следует иметь дело с Кремлем. Тем более, Ростов не резиновый. Как и Рублевка.