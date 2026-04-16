Геннадий Друзенко украинский юрист, общественный активист, публичный интеллектуал info@regionews.ua
16 апреля 2026, 21:15

Воевать надо головой и технологиями, а не "мясом"

Восьмого апреля пропал без вести (вероятно погиб) солдат Друзенко
иллюстративное фото: из открытых источников
Не я – мой родственник. Алексей Друзенко. "Штурмовик" печально известного 225 отдельного штурмового полка…

Его мобилизовали позже меня. Прослужить он успел менее 5 месяцев. Ни одного врага убить не успел. Уничтожить вражескую технику – тоже. Последнее, что увидел в своей жизни – вражеский дрон со сбросом в районе села Цветково возле Гуляйполя…

И вот я сейчас спрашиваю: зачем? Зачем его бусифицировали, забрали телефон, одели в военную форму, кормили, дали автомат? А теперь годами будут выплачивать родным зарплату, пока не найдут тело. Если найдут…. И тогда выплатят еще 15 млн…

Еще на ВВК (на ВВК, Карл!!!) анализы определили, что он болен гепатитом "С". Обращение на горячую линию Минобороны к военному омбудсмену в командование ничего не дали. Вывод суровый и безжалостный – вполне пригоден для службы в штурмовых войсках. Где до сих пор практикуют традиции войны по-жуковски: "бабы родят еще"… С одной поправкой: наши европейские партнеры дадут еще денег на расточительность в стиле духовного внука Жукова – Сырского…

Уже месяц как я в полях. К сожалению, советские традиции живут и побеждают не только во вражеской армии. В украинском войске под личным патронатом Главкома продолжает строиться "маленькая советская армия". Которая считает, что люди – безлимитный ресурс…

И потому я не верю, что мы способны победить врага. По крайней мере, точно – не при этом военно-политическом руководстве. Какое, как и путинская Россия, родом из глубокого совка, в котором человек существовал для государства, а не наоборот…

Почивай с миром, воин Алексей. Жертва духовных внуков Жукова в русской и украинской форме… Извини, что за 35 лет независимости мы так и не вытравили этот сталинский ДНК и его носителей из Украины…

Украина война армия общество
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
