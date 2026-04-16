Воевать надо головой и технологиями, а не "мясом"

Восьмого апреля пропал без вести (вероятно погиб) солдат Друзенко

иллюстративное фото: из открытых источников

Не я – мой родственник. Алексей Друзенко. "Штурмовик" печально известного 225 отдельного штурмового полка…

Его мобилизовали позже меня. Прослужить он успел менее 5 месяцев. Ни одного врага убить не успел. Уничтожить вражескую технику – тоже. Последнее, что увидел в своей жизни – вражеский дрон со сбросом в районе села Цветково возле Гуляйполя…

И вот я сейчас спрашиваю: зачем? Зачем его бусифицировали, забрали телефон, одели в военную форму, кормили, дали автомат? А теперь годами будут выплачивать родным зарплату, пока не найдут тело. Если найдут…. И тогда выплатят еще 15 млн…

Еще на ВВК (на ВВК, Карл!!!) анализы определили, что он болен гепатитом "С". Обращение на горячую линию Минобороны к военному омбудсмену в командование ничего не дали. Вывод суровый и безжалостный – вполне пригоден для службы в штурмовых войсках. Где до сих пор практикуют традиции войны по-жуковски: "бабы родят еще"… С одной поправкой: наши европейские партнеры дадут еще денег на расточительность в стиле духовного внука Жукова – Сырского…

Уже месяц как я в полях. К сожалению, советские традиции живут и побеждают не только во вражеской армии. В украинском войске под личным патронатом Главкома продолжает строиться "маленькая советская армия". Которая считает, что люди – безлимитный ресурс…

И потому я не верю, что мы способны победить врага. По крайней мере, точно – не при этом военно-политическом руководстве. Какое, как и путинская Россия, родом из глубокого совка, в котором человек существовал для государства, а не наоборот…

Почивай с миром, воин Алексей. Жертва духовных внуков Жукова в русской и украинской форме… Извини, что за 35 лет независимости мы так и не вытравили этот сталинский ДНК и его носителей из Украины…