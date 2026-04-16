Две волны ударов: силы ПВО обезвредили 31 ракету и более 600 российских дронов
С утра вчерашнего дня до утра 16 апреля российские войска совершили две волны комбинированных атак по Украине. Враг применял ударные беспилотники, а также ракеты наземного и воздушного базирования
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Всего радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и осуществили сопровождение 703 воздушных целей:
- 19 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
- 20 крылатых ракет Х-101;
- 5 крылатых ракет Искандер-К;
- 659 БпЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и беспилотников других типов.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 07:30 силы ПВО уничтожили или подавили 667 вражеских целей:
- 19 крылатых ракет Х-101;
- 8 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
- 4 крылатые ракеты Искандер-К;
- 636 БпЛА.
Зафиксировано попадание 12 ракет и 20 ударных БПЛА на 26 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 25 локациях. Информация об одной крылатой ракете уточняется.
В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.
Напомним, в ночь на 16 апреля российские войска атаковали два района Днепропетровской области ракетами, артиллерией и беспилотниками. В результате обстрелов погибли три человека, еще 34 получили ранения.
В Киеве в результате российского обстрела погибли четыре человека, пострадали – 48.