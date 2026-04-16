UA | RU
UA | RU
16 апреля 2026, 08:58

Две волны ударов: силы ПВО обезвредили 31 ракету и более 600 российских дронов

Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

С утра вчерашнего дня до утра 16 апреля российские войска совершили две волны комбинированных атак по Украине. Враг применял ударные беспилотники, а также ракеты наземного и воздушного базирования

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Всего радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и осуществили сопровождение 703 воздушных целей:

  • 19 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
  • 20 крылатых ракет Х-101;
  • 5 крылатых ракет Искандер-К;
  • 659 БпЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и беспилотников других типов.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 07:30 силы ПВО уничтожили или подавили 667 вражеских целей:

  • 19 крылатых ракет Х-101;
  • 8 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
  • 4 крылатые ракеты Искандер-К;
  • 636 БпЛА.

Зафиксировано попадание 12 ракет и 20 ударных БПЛА на 26 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 25 локациях. Информация об одной крылатой ракете уточняется.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

атака на Украину 16 апреля 2026 года

Напомним, в ночь на 16 апреля российские войска атаковали два района Днепропетровской области ракетами, артиллерией и беспилотниками. В результате обстрелов погибли три человека, еще 34 получили ранения.

В Киеве в результате российского обстрела погибли четыре человека, пострадали – 48.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
атака на Украину 16 апреля 2026 года
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
