21:48  16 апреля
Появились подробности стрельбы в школе на Закарпатье
17:47  16 апреля
В Киеве девушка нашла зуб в еде из "Макдональдса"
16:05  16 апреля
После похолодания в Украину вернется потепление
UA | RU
UA | RU
17 апреля 2026, 00:35

Новый маршрут для паломников: с Тернопольщины будет стартовать "путь святого Иакова"

17 апреля 2026, 00:35
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Тернопольской области был разработан новый пешеходный маршрут для паломников. Известно, что он аналогом маршрута Путь святого Иакова, придуманного в Испании

Об этом сообщает ZAXID.NET, передает RegioNews.

В Чортковском городском совете рассказали, что новый маршрут для паломников составит 460 километров. Он будет интегрирован в уже действующие украинские пешие паломнические маршруты Camino de Santiago. Это путешествие по югу Тернопольщины, Ивано-Франковщины и Львовщины, которое назвали Camino Ruteno.

В Тернопольской области паломники будут проходить такие точки: Чортков - с. Улашковцы – с. Толстое – с. Язловец – г. Бучач – с. Рукомыш – г. Монастыриска. Там есть уникальные храмы, признанные национальными памятниками архитектуры. После этого путь идет в Прикарпатье и Львов.

На карту нанесут каждую остановку. Проект направлен на восстановление исторических путей Галиции и Подолья, а также на то, чтобы объединить регион с европейской сетью Пути святого Иакова.

Следует отметить, что это не первая такая программа в Украине. К примеру, летом 2021 года на Подолье появился новый отрезок, соединивший города Винница, Бар и Каменец-Подольский. Его назвали Camino Podolico – Подольский путь святого Иакова.

Справка. Путь святого Иакова является самым известным паломническим маршрутом. Он заканчивается в испанском Саньтяго-де-Компостеле. Это связано с тем, что с 9 века пилигримы путешествовали к могиле святого Иакова, пути к ней из разных стран были промаркированы специальной символикой (ракашками с лучами). Такие раковины находили в княжеском Звенигороде: это подтверждает, что украинцы еще во времена Киевской Руси принимали участие в паломничествах.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
паломники Тернопольская область Львовская область
