НАБУ и САП разоблачили судью на взятке

Правоохранители сообщили о подозрении судьи из Луганской области, откомандированном в один из судов Черновицкой области. Речь идет о взятке в тысячи долларов

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители выяснили, что судья подстрекал адвоката к предоставлению 30 тысяч долларов судье Соломенского райсуда столицы. За эти деньги ожидалось вынесение "нужного" приговора по делу по обвинению лица в совершении уголовного преступления в сфере служебной деятельности.

"В настоящее время проверяется причастность других лиц к совершению преступления, решается вопрос о применении к судье меры пресечения", - сообщили в САП.

