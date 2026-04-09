12:55  09 апреля
В Николаевской области подросток на мотоцикле сбил 9-летнего пешехода
10:26  09 апреля
В Карпатах на горе Поп Иван температура воздуха опустилась до -10°
08:21  09 апреля
В Киеве водитель под наркотиками выехала на встречную – травмирован пассажир
UA | RU
UA | RU
09 апреля 2026, 13:50

НАБУ и САП разоблачили судью на взятке

Читайте також українською мовою
Фото: НАБУ
Читайте також
українською мовою

Правоохранители сообщили о подозрении судьи из Луганской области, откомандированном в один из судов Черновицкой области. Речь идет о взятке в тысячи долларов

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители выяснили, что судья подстрекал адвоката к предоставлению 30 тысяч долларов судье Соломенского райсуда столицы. За эти деньги ожидалось вынесение "нужного" приговора по делу по обвинению лица в совершении уголовного преступления в сфере служебной деятельности.

"В настоящее время проверяется причастность других лиц к совершению преступления, решается вопрос о применении к судье меры пресечения", - сообщили в САП.

Напомним, ранее в Украине разоблачили схему хищения и завышения расходов на топливо для Вооруженных Сил, что повлекло ущерб государству более 30 миллионов гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Все публикации »
Владимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Константин Матвиенко
Все блоги »