16 апреля 2026, 16:37

В САП сделали заявление о подозрении Ермаку

иллюстративное фото: из открытых источников
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко прокомментировал возможность объявления подозрения бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Украинская правда".

Он заявил, что ведомство не анонсирует такие процессуальные решения, поскольку это нарушает презумпцию невиновности.

Клименко также отметил, что позиция обвинения должна быть максимально обоснована и подкреплена как можно большим количеством доказательств.

Он добавил, что САП должен руководствоваться исключительно законом и сохранять свою независимость.

Напомним, подсанкционного бизнесмена Тимура Миндича, подозреваемого в коррупции в энергетической сфере, а также бывшего главу Офиса Президента Андрея Ермака вызвали в Высший антикоррупционный суд.

Как сообщалось, Ермака после увольнения из Офиса президента охраняют работники органа специального назначения. Речь идет об Управлении государственной охраны.

политика Андрей Ермак подозрение САП Миндичгейт
