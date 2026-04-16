На Київщині Укрзалізниця екстренно зупиняла потяг через немовля
У пошкодженому російською атакою кафе Дніпра великий наплив клієнтів
16 квітня 2026, 16:37

У САП зробили заяву про підозру Єрмаку

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко прокоментував можливість оголошення підозри колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Українська правда".

Він заявив, що відомство не анонсує такі процесуальні рішення, оскільки це порушує презумпцію невинуватості.

Клименко також зазначив, що позиція обвинувачення має бути максимально обґрунтованою і підкріпленою якомога більшою кількістю доказів.

Він додав, що САП має керуватися виключно законом і зберігати свою незалежність.

Нагадаємо, підсанкційного бізнесмена Тимура Міндіча, якого підозрюють у корупції в енергетичній сфері, а також колишнього главу Офісу Президента Андрія Єрмака викликали до Вищого антикорупційного суду.

Як повідомлялось, Єрмака після звільнення із Офісу президента охороняють працівники органу спеціального призначення. Йдеться про Управління державної охорони.

08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
