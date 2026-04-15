Эти на капусту в Украине становятся космическими: какая цена за килограмм

В Украине начали снова расти цены на капусту. Это объясняют сезонным сокращением предложения этой продукции на фоне роста спроса.

В Украине предложение белокочанной капусты урожая 2025 года на рынке существенно уменьшилось. При этом спрос увеличился. Теперь те фермеры, у которых есть запас капусты, повышают цены.

По состоянию на 15 апреля белокочанная капуста реализуется на украинском рынке по 4-10 гривен за килограмм. В среднем это на 25% дороже, чем это было на прошлой неделе. При этом, если сравнивать с прошлым годом, то сейчас капуста в Украине на 85% дешевле.

