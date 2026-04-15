15 квітня 2026, 23:35

Ціи на капусту в Україні стають космічними: яка ціна за кілограм

В Україні почали знову зростати ціни на капусту. Це пояснюють сезонним скороченням пропозиції цієї продукції на тлі зростання попиту

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

В Україні пропозиція білоголової капусти врожаю 2025 року на ринку суттєво зменшилася. При цьоум попит збільшився. Тепер ті фермери, які мають запас капусти, підвищують ціни.

Станом на 15 квітня білоголова капуста реалізується на українському ринку по 4-10 гривень за кілограм. У середньому це на 25% дорожче, аніж це було минулого тижня. При цьому якщо порівнювати з минулим роком, то зараз капуста в Україні на 85% дешевша.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні дорожчає морква. Причиною називають цінову динаміку сезонним виснаженням запасів якісної продукції.

ціни овочі
В Україні дорожчатимуть ліки: у МОЗ назвали причини
12 квітня 2026, 18:55
Ціни на бензин падають: скільки зараз коштує заправитись на АЗС
12 квітня 2026, 18:20
Кошики, товари для церкви, ковбаса та інше: що найчастіше купували українці перед Великоднем
11 квітня 2026, 00:35
Всі новини »
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
В Україні різко подорожчав мед: які ціни в супермаркетах
15 квітня 2026, 23:55
У Києві посеред вулиці зґвалтували жінку
15 квітня 2026, 22:55
На Харківщині жінка зарізала вітчима
15 квітня 2026, 22:40
Справа проти скандального Спартака Субботи закрита: чому це сталось
15 квітня 2026, 22:20
Внаслідок удару РФ по Одесі загинув чоловік, 6 людей постраждали
15 квітня 2026, 22:13
Чи будуть відключення світла 16 квітня: в Укренерго попередили
15 квітня 2026, 21:55
Співзасновник monobank подарував новий пікап переселенцеві з Донеччини, який втікав від війни на старих "Жигулях"
15 квітня 2026, 20:32
На Волині хлопці можуть потрапити за ґрати через рибу
15 квітня 2026, 20:10
РФ вдарила по багатоповерхівці в Одесі
15 квітня 2026, 19:23
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
Леся Литвинова
Олексій Гончаренко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »