Ціи на капусту в Україні стають космічними: яка ціна за кілограм

Фото з відкритих джерел

В Україні почали знову зростати ціни на капусту. Це пояснюють сезонним скороченням пропозиції цієї продукції на тлі зростання попиту

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

В Україні пропозиція білоголової капусти врожаю 2025 року на ринку суттєво зменшилася. При цьоум попит збільшився. Тепер ті фермери, які мають запас капусти, підвищують ціни.

Станом на 15 квітня білоголова капуста реалізується на українському ринку по 4-10 гривень за кілограм. У середньому це на 25% дорожче, аніж це було минулого тижня. При цьому якщо порівнювати з минулим роком, то зараз капуста в Україні на 85% дешевша.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні дорожчає морква. Причиною називають цінову динаміку сезонним виснаженням запасів якісної продукції.