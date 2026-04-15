19:23  15 апреля
РФ ударила по многоэтажке в Одессе
16:29  15 апреля
В Украину идет существенное потепление
13:22  15 апреля
В Ивано-Франковске врачи обнаружили паука в ухе пациентки
UA | RU
UA | RU
15 апреля 2026, 20:32

Соучредитель monobank подарил новый пикап переселенцу из Донетчины, бежавшему от войны на старых "Жигулях"

15 апреля 2026, 20:32
Читайте також українською мовою
фото: Telegram / ОГо!
Читайте також
українською мовою

Соучредитель monobank Олег Гороховский выполнил обещание и подарил новый автомобиль Николаю Матвеенко, который эвакуировался из зоны боевых действий и проехал более 700 километров

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Гороховского в соцсетях.

"Николай Михайлович с обновленным автомобилем! Купил Peugeot Landtrek в комплектации "Лютый"", – добавил Гороховский.

По его словам, новый автомобиль имеет экономичный дизельный двигатель, поэтому потребление топлива будет таким же, или даже меньше, чем у старых "Жигулей" Николая.

Из-за войны 70-летний Николай переехал с семьей с востока и поселился на Черниговщине. Но российская агрессия догнала его и там. В результате российской атаки жена мужчины погибла.

Напомним, в конце марта Кабмин выделил 6,6 млрд грн на жилые ваучеры для внутриперемещенных лиц с временно оккупированных территорий.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Леся Литвинова
Алексей Гончаренко
Виктор Шлинчак
Все блоги »