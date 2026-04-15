Соучредитель monobank подарил новый пикап переселенцу из Донетчины, бежавшему от войны на старых "Жигулях"
Соучредитель monobank Олег Гороховский выполнил обещание и подарил новый автомобиль Николаю Матвеенко, который эвакуировался из зоны боевых действий и проехал более 700 километров
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Гороховского в соцсетях.
"Николай Михайлович с обновленным автомобилем! Купил Peugeot Landtrek в комплектации "Лютый"", – добавил Гороховский.
По его словам, новый автомобиль имеет экономичный дизельный двигатель, поэтому потребление топлива будет таким же, или даже меньше, чем у старых "Жигулей" Николая.
Из-за войны 70-летний Николай переехал с семьей с востока и поселился на Черниговщине. Но российская агрессия догнала его и там. В результате российской атаки жена мужчины погибла.
Напомним, в конце марта Кабмин выделил 6,6 млрд грн на жилые ваучеры для внутриперемещенных лиц с временно оккупированных территорий.