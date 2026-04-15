В Ивано-Франковске врачи обнаружили паука в ухе пациентки

Фото: КНП "Центральная городская клиническая больница Ивано-Франковского городского совета"

В Ивано-Франковске во время профилактического осмотра врачи обнаружили у пациентки паука в ухе

Об этом рассказали в КНП "Центральная городская клиническая больница Ивано-Франковского городского совета", передает RegioNews.

Женщина обратилась к медикам с жалобами на боль и заложенность левого уха, однако неожиданную находку зафиксировали при проверке правого.

О случае рассказала врач-отоларинголог Андриана Мельник, отметив, что в летний период подобные ситуации случаются гораздо чаще, чем кажется.

По словам специалиста, в случае попадания насекомого в ухо нельзя пытаться самостоятельно его достать. Это может привести к травмам слухового прохода или даже к повреждению барабанной перепонки.

Врачи отмечают: лучшее решение – сразу обратиться к специалисту, который безопасно удалит постороннее тело и проверит, не возникли ли осложнения.

Также не рекомендуется самостоятельно закапывать в ухо какие-либо жидкости, ведь это может заставить насекомое двигаться активнее и увеличить риск травмирования.

Как отметила врач, в этом случае паук проник достаточно глубоко – почти до барабанной перепонки.

Специалисты советуют не злоупотреблять гигиеной ушей и проходить профилактические осмотры у отоларинголога, по меньшей мере, раз в год, чтобы вовремя выявлять возможные проблемы со слухом.

