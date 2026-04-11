Корзины, товары для церкви, колбаса и прочее: что чаще всего покупали украинцы перед Пасхой
По статистике украинского маркетплейса, за неделю до Пасхи украинцы покупают не только "пасхальные товары". Стало известно, что покупали украинцы в этом году
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
Чаще всего перед Пасхой покупатели искали:
- товары для праздничного стола;
- кухонную технику;
- товары для росписи писанок;
- корзины;
- товары для церкви;
- пасхальный декор;
- товары для уборки дома;
- товары для поминального воскресенья.
Также в лидерах оказались колбасы и мясные изделия. На эту категорию приходится 51% заказов. Закрыли пятерку самых популярных товаров перед Пасхой.
- корзины и плетеные изделия, где количество заказов выросло на 48%;
- пасхальные подарки и украшения, заказы выросли на 31%;
- товары для кондитерства (приготовление куличей) – покупка выросла на 30%;
- церковная утварь – тоже +30% заказов.
Напомним, по подсчетам ученых "Института аграрной экономики", в этом году Пасхальная корзина в Украине на семью из четырех человек обойдется примерно в 1 903,19 гривны. Это на 14,4% дороже, чем было в прошлом году (в 2025 году этот показатель был на уровне 1663,26 гривны).
