Корзины, товары для церкви, колбаса и прочее: что чаще всего покупали украинцы перед Пасхой

Фото: из открытых источников

По статистике украинского маркетплейса, за неделю до Пасхи украинцы покупают не только "пасхальные товары". Стало известно, что покупали украинцы в этом году

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Чаще всего перед Пасхой покупатели искали:

товары для праздничного стола;

кухонную технику;

товары для росписи писанок;

корзины;

товары для церкви;

пасхальный декор;

товары для уборки дома;

товары для поминального воскресенья.

Также в лидерах оказались колбасы и мясные изделия. На эту категорию приходится 51% заказов. Закрыли пятерку самых популярных товаров перед Пасхой.

корзины и плетеные изделия, где количество заказов выросло на 48%;

пасхальные подарки и украшения, заказы выросли на 31%;

товары для кондитерства (приготовление куличей) – покупка выросла на 30%;

церковная утварь – тоже +30% заказов.

Напомним, по подсчетам ученых "Института аграрной экономики", в этом году Пасхальная корзина в Украине на семью из четырех человек обойдется примерно в 1 903,19 гривны. Это на 14,4% дороже, чем было в прошлом году (в 2025 году этот показатель был на уровне 1663,26 гривны).