В Украину идет существенное потепление
В четверг, 16 апреля, в Украине будет достаточно тепло
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.
По ее словам, завтра максимальная температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +12…+19 градусов.
На востоке, в южной части и большинстве центральных областей будет сухо и солнечно.
На западе, севере и Винницкой области возможны дожди.
В Киеве 16 апреля также ожидается небольшой дождь. Воздух прогреется до +16…+17 градусов.
Как сообщалось, во многих регионах сохраняется тенденция к ночным заморозкам. К примеру, в ночь на 15 апреля температура воздуха кое-где опустилась до -5 градусов.
Зима в апреле: Харьков засыпает снегомВсе новости »
10 апреля 2026, 09:31Ивано-Франковскую область заметает снегом
09 апреля 2026, 20:33В Карпатах на горе Поп Иван температура воздуха опустилась до -10°
09 апреля 2026, 10:26
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
В Тернопольской области будут судить 54-летнего мужчину, который за 13 500 евро организовал незаконную переправку лиц за границу
15 апреля 2026, 16:51Суд разрешил Тимошенко уехать за границу
15 апреля 2026, 15:54В Одесской области за 6 тысяч долларов "выпускали" мужчин за границу
15 апреля 2026, 15:50Силы обороны поразили технику, логистические объекты и личный состав РФ на Запорожье, Донетчине и в Крыму
15 апреля 2026, 15:43Перерегистрация жилья в Луганской области: оккупанты готовят новые изменения
15 апреля 2026, 15:13На Закарпатье после похищения матери медики спасали детей от панической атаки
15 апреля 2026, 14:40Благотворительность под давлением недоверия: почему скандалы вредят больше, чем кажется
15 апреля 2026, 14:20Загрязнение земли почти на 30 миллионов: на Днепропетровщине будут судить чиновника
15 апреля 2026, 14:15Помощники депутатов организовали "бизнес" на уклонистах: ДБР разоблачило схему
15 апреля 2026, 13:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
