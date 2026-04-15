В Украину идет существенное потепление

В четверг, 16 апреля, в Украине будет достаточно тепло

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

По ее словам, завтра максимальная температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +12…+19 градусов.

На востоке, в южной части и большинстве центральных областей будет сухо и солнечно.

На западе, севере и Винницкой области возможны дожди.

В Киеве 16 апреля также ожидается небольшой дождь. Воздух прогреется до +16…+17 градусов.

Как сообщалось, во многих регионах сохраняется тенденция к ночным заморозкам. К примеру, в ночь на 15 апреля температура воздуха кое-где опустилась до -5 градусов.