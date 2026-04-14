Что действительно происходит в Прилуцком РТЦК?

Когда поднимаешь много тем с произволом ТЦК, получаешь и обратную связь от людей

фото: suspilne.media

Так и произошло 9 апреля, когда я получил видео подписчика из помещения Прилуцкого ТЦК и СП. Человека содержали в ненормальных условиях: обшарпанные стены, решетки, деревянные кровати, сбитые из фанеры.

После того, как видео было обнародовано, Черниговский областной ТЦК и СП объявил, что мой канал специализируется на "против мобилизации", назвав видео "циничной ложью и манипулятивным контентом, направленным на дискредитацию ВСУ". Они заявили, что видео не имеет никакого отношения к Прилукскому РТЦК и СП, является абсолютно фейковым и элементом ИПСО. В ОК "Север" также отреагировали схожим образом, назвав это видео фейком, дискредитирующим ВСУ и ТЦК и СП.

Однако после этой ситуации я обратился с запросом в Уполномоченный Верховной Рады по правам человека для проверки условий пребывания мобилизованных граждан в Прилуцком РТЦК. После этого запроса в представительстве омбудсмена среагировали и отправили мониторинговую миссию для оценки условий пребывания. Миссия подтвердила ужасающее состояние помещения РТЦК.

Офицеры Прилуцкого РТЦК и СП объяснили представителям омбудсмена, что видео настоящее, и снятые на нем условия тоже настоящие, но вроде бы это было год назад. Тогда, в июне 2025 года, некоторые здания Центра были разрушены, в том числе частично разрушены помещения, где располагался пункт сбора. По их словам, сейчас в Прилуцком РТЦК сейчас проходит только документальное оформление военнослужащих, после чего их перевозят в Черниговский областной ТЦК и СП двумя служебными автомобилями.

И такая коммуникация со стороны ТЦК и СП – это очень большая проблема. Надо трезво признавать наличие проблем и быть готовыми к улучшению ситуации. Но мы постоянно слышим истории о "ИПСО", "фейках" и "дискредитации ВСУ", которые оказываются настоящими. Именно такая коммуникация дискредитирует ТЦК и ВСУ, показывая, что значительная часть системы построена на лжи и по умолчанию.

Чем дальше, тем больше ТЦК все больше и больше показывает себя неэффективной структурой в звене мобилизации.

Украине уже давно нужно вернуть доверие собственных граждан к украинской армии и мобилизации. Это можно сделать с помощью нескольких ключевых решений: отказаться от мобилизации в том формате, который сейчас предлагает ТЦК, перейти на гражданскую систему рекрутинга, ввести сроки службы.

В то же время необходимо усиливать вовлечение иностранных граждан в войну на стороне Украины. Я много помогал и продолжаю помогать добровольцам из разных стран добраться до Украины и присоединиться к ВСУ. Лишь с осени десятки граждан Бразилии, Перу, Колумбии и Мексики вступили на военную службу в наше войско. И эти люди – профессиональные солдаты и опытные воины, способные эффективно защищать нашу страну.

Мой пример доказывает, что даже с относительно небольшими ресурсами можно привлекать добровольцев из других стран. И сейчас критически важно, чтобы государство все больше вовлекалось в этот процесс, потому что с ресурсами, которыми владеет Министерство обороны, возможно, без преувеличения, создание целых интернациональных бригад в рамках ВСУ.