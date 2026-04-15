15 апреля 2026, 18:59

РФ теряет 254 военных на каждый квадратный километр, а в Донецкой области - почти вдвое больше

иллюстративное фото: из открытых источников
Потери врага достигли уровня, превышающего темпы мобилизации

Как передает RegioNews, об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров во время встречи Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.

По его словам, в настоящее время РФ теряет 254 военных на каждый квадратный километр, а в Донецкой области – в среднем 428. Таким образом потери врага превышают темпы их мобилизации

"Мы делаем каждый метр украинской земли очень дорогим для врага", – отметил глава Минобороны.

По словам Федорова, прошлой зимой враг выпустил по Украине:

  • 462 баллистические ракеты;
  • почти 600 крылатых ракет;
  • 27 тысяч дронов типа Shahed.

Как сообщалось, за минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1010 окупантов, один танк, одну бронемашину, 50 артиллерийских систем, четыре РСЗО, а также 253 единицы автомобильной техники врага.

война Федоров Михаил Альбертович потери россиян Силы обороны
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
