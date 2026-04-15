РФ теряет 254 военных на каждый квадратный километр, а в Донецкой области - почти вдвое больше

Как передает RegioNews, об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров во время встречи Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.

По его словам, в настоящее время РФ теряет 254 военных на каждый квадратный километр, а в Донецкой области – в среднем 428. Таким образом потери врага превышают темпы их мобилизации

"Мы делаем каждый метр украинской земли очень дорогим для врага", – отметил глава Минобороны.

По словам Федорова, прошлой зимой враг выпустил по Украине:

462 баллистические ракеты;

почти 600 крылатых ракет;

27 тысяч дронов типа Shahed.

Как сообщалось, за минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1010 окупантов, один танк, одну бронемашину, 50 артиллерийских систем, четыре РСЗО, а также 253 единицы автомобильной техники врага.