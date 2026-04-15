РФ теряет 254 военных на каждый квадратный километр, а в Донецкой области - почти вдвое больше
Потери врага достигли уровня, превышающего темпы мобилизации
Как передает RegioNews, об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров во время встречи Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.
По его словам, в настоящее время РФ теряет 254 военных на каждый квадратный километр, а в Донецкой области – в среднем 428. Таким образом потери врага превышают темпы их мобилизации
"Мы делаем каждый метр украинской земли очень дорогим для врага", – отметил глава Минобороны.
По словам Федорова, прошлой зимой враг выпустил по Украине:
- 462 баллистические ракеты;
- почти 600 крылатых ракет;
- 27 тысяч дронов типа Shahed.
Как сообщалось, за минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1010 окупантов, один танк, одну бронемашину, 50 артиллерийских систем, четыре РСЗО, а также 253 единицы автомобильной техники врага.
Украинские военные атаковали российский нефтехимический завод в 1500 км от УкраиныВсе новости »
15 апреля 2026, 18:25Силы обороны поразили технику, логистические объекты и личный состав РФ на Запорожье, Донетчине и в Крыму
15 апреля 2026, 15:43РФ ночью атаковала Украину тремя "Искандерами" и более 300 БПЛА: есть попадания на 9 локациях
15 апреля 2026, 07:41
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
На Волыни ребята могут попасть за решетку из-за рыбы
15 апреля 2026, 20:10РФ ударила по многоэтажке в Одессе
15 апреля 2026, 19:23Россияне атаковали энергообъект на Черниговщине, тысячи абонентов остались без света
15 апреля 2026, 19:14Украинские военные атаковали российский нефтехимический завод в 1500 км от Украины
15 апреля 2026, 18:25Правление Орбана дорого обошлось Украине
15 апреля 2026, 18:05Пограничники сообщили о значительных очередях на украинско-польской границе
15 апреля 2026, 17:46Пограничники предупредили об ограничении движения через пункт пропуска на Закарпатье
15 апреля 2026, 17:25Поиски 4-летнего мальчика в Ровенской области: спасатели нашли тело
15 апреля 2026, 17:25Известный писатель из Луцка оказался за решеткой из-за поддержки РФ
15 апреля 2026, 16:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
