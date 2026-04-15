15 апреля 2026, 15:43

Силы обороны поразили технику, логистические объекты и личный состав РФ на Запорожье, Донетчине и в Крыму

иллюстративное фото: из открытых источников
Украинские военные поразили ряд военных объектов РФ на оккупированных территориях и в самой России

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Генштабе.

"В рамках мер по снижению наступательных способностей российского агрессора 14-го и в ночь на 15 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду военных объектов врага", – говорится в сообщении.

Так, поражена радиолокационная станция 96Л6 из состава зенитного ракетного комплекса "С-400" (Красногорское, Запорожская область) и радиолокационная станция "Небо-СВУ" (Гвардейское, Крым).

На временно оккупированной территории Запорожской области наши воины избивали также по составу боеприпасов в районе н.п. Терпиння.

Тем временем в Донецкой области в районе населенного пункта Горное, поражен состав БпЛА. В районе Мариуполя – цистерны с горюче-смазочными материалами, а в окрестностях Рыбинского и Тополиного – склады материально-технических средств захватчиков.

"Поражались и другие важные объекты русского агрессора. Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, за минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1010 кафиров, один танк, одну бронемашину, 50 артиллерийских систем, четыре РСЗО, а также 253 единицы автомобильной техники врага.

08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
