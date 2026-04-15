Силы обороны поразили технику, логистические объекты и личный состав РФ на Запорожье, Донетчине и в Крыму

Украинские военные поразили ряд военных объектов РФ на оккупированных территориях и в самой России

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Генштабе.

"В рамках мер по снижению наступательных способностей российского агрессора 14-го и в ночь на 15 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду военных объектов врага", – говорится в сообщении.

Так, поражена радиолокационная станция 96Л6 из состава зенитного ракетного комплекса "С-400" (Красногорское, Запорожская область) и радиолокационная станция "Небо-СВУ" (Гвардейское, Крым).

На временно оккупированной территории Запорожской области наши воины избивали также по составу боеприпасов в районе н.п. Терпиння.

Тем временем в Донецкой области в районе населенного пункта Горное, поражен состав БпЛА. В районе Мариуполя – цистерны с горюче-смазочными материалами, а в окрестностях Рыбинского и Тополиного – склады материально-технических средств захватчиков.

"Поражались и другие важные объекты русского агрессора. Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, за минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1010 кафиров, один танк, одну бронемашину, 50 артиллерийских систем, четыре РСЗО, а также 253 единицы автомобильной техники врага.