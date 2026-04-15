Украинские военные атаковали российский нефтехимический завод в 1500 км от Украины

Силы беспилотных систем атаковали нефтехимический завод в Башкортостане. Предприятие расположено в 1500 км от Украины.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), передает RegioNews.

Он отметил, что завод в Башкортостане, что от Украины в примерно 1500 километрах, атаковали дроны 1 отдельного центра Сил беспилотных систем.

Предприятие входит в российский холдинг "Росхим" и является основным производителем компонентов для авиационного керосина, используемых в производстве высококачественного авиационного горючего.

Ранее украинские военные поразили еще один крупный химический завод в РФ. Речь идет о предприятии "Череповец-Азот", которое производит химикаты, необходимые для производства взрывчатки.