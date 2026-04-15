РФ ночью атаковала Украину тремя "Искандерами" и более 300 БПЛА: есть попадания на 9 локациях
В ночь на 15 апреля РФ атаковала Украину тремя баллистическими ракетами Искандер-М, а также 324 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 250 из них – "шахеды"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 07:00 силы ПВО уничтожили или подавили 309 российских беспилотников на севере, юге, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание баллистических ракет и 13 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 10 локациях.
В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.
Напомним, около пяти утра 15 апреля российские войска нанесли удары по Запорожью. В результате обстрела погибла продавец киоска.