В ночь на 15 апреля РФ атаковала Украину тремя баллистическими ракетами Искандер-М, а также 324 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 250 из них – "шахеды"

Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 07:00 силы ПВО уничтожили или подавили 309 российских беспилотников на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание баллистических ракет и 13 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 10 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, около пяти утра 15 апреля российские войска нанесли удары по Запорожью. В результате обстрела погибла продавец киоска.