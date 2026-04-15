Усик и Верховен провели битву взглядов перед поединком в Египте

Александр Усик и Рико Верховен. Фото: REUTERS/Matthew Childs

Александр Усик и Рико Верховен провели битву взглядов перед чемпионским поединком 23 мая. Событие произошло после пресс-конференции боксеров в Лондоне

Битва взглядов между спортсменами длилось почти две минуты, после чего ее прервал промоутер Эдди Гирн.

В ходе мероприятия Усик также объяснил свой выбор соперника, отметив, что сознательно согласился на бой против многолетнего чемпиона мира по кикбоксингу, имеющего ограниченный опыт в профессиональном боксе.

"Многие люди спрашивают: почему ты сражаешься не против боксера? (ред. – Верховен) – отличный парень. Он опасен", – сказал Усик.

Он также добавил, что сейчас стремится самостоятельно определять свой путь в спорте:

"Однажды хочу сделать то, что хочу я, а не то, что нужно. Много раз я делал то, что нужно. Другие говорили мне: должен боксировать так или так. Я отвечал: хорошо, хорошо. Теперь я делаю то, что нужно мне".

Oleksandr Usyk and Rico Verhoeven face-off 🥊#UsykRico Glory In Giza May 23 @RingMagazine pic.twitter.com/DFQMhPnfQi — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 14, 2026

Поединок Усика и Верховена состоится 23 мая в Египте на фоне пирамид Гизы. Бой станет добровольной защитой чемпионских поясов украинца по версиям WBA, WBC и IBF в тяжелом весе.

Напомним, недавно Усик возглавил обновленный рейтинг P4P (лучших боксеров вне зависимости от веса) по версии ESPN.

Ранее спортсмен возглавил ежегодный рейтинг пользователей Google в Украине. Боксер стал лидером категории "Персона". По мнению авторов рейтинга, лидерство украинского боксера обусловлено его успехами на ринге.