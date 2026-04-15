Таможенники остановили попытку ввоза в Украину женских люксовых сумок без уплаты налогов

Восемь сумок Chanel и Hermes нашли в багаже пассажиров рейсового автобуса, следовавшего из польского Кошалина в Сумы через пункт пропуска "Ягодин".

На нарушителей составили протоколы по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Товар временно изъяли на склад.

Оба пассажира решили воспользоваться мировым соглашением. Это позволяет закрыть дело, если в течение месяца добровольно уплатить штраф в размере 30% стоимости сумок. После этого владельцы смогут официально задекларировать товар и оплатить необходимые налоги для его ввоза.

