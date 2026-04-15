Во время похода в горы пострадал парень из Хмельницкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Вечером 14 апреля на горной долине Закукул, близ поселка Ворохта Надворнянского района, травмировал руку 11-летний мальчик из Хмельнитчины. Подросток был в горах в составе туристической группы.

Спасатели получили уведомление об инциденте в 21:30. Специалисты нашли группу по установленным координатам. Мальчику оказали домедицинскую помощь и сопроводили его в Ворохту, где передали врачам.

Спасатели напоминают, что даже простые горные маршруты нуждаются в подготовке и ответственном отношении.

Ранее сообщалось, что накануне Пасхи во многих регионах резко похолодало. В частности, в Ивано-Франковской области выпал снег.