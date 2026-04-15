На Прикарпатье спасатели помогли 12-летнему туристу, травмировавшемуся в горах
Во время похода в горы пострадал парень из Хмельницкой области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Вечером 14 апреля на горной долине Закукул, близ поселка Ворохта Надворнянского района, травмировал руку 11-летний мальчик из Хмельнитчины. Подросток был в горах в составе туристической группы.
Спасатели получили уведомление об инциденте в 21:30. Специалисты нашли группу по установленным координатам. Мальчику оказали домедицинскую помощь и сопроводили его в Ворохту, где передали врачам.
Спасатели напоминают, что даже простые горные маршруты нуждаются в подготовке и ответственном отношении.
Ранее сообщалось, что накануне Пасхи во многих регионах резко похолодало. В частности, в Ивано-Франковской области выпал снег.
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
