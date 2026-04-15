11:34  15 апреля
Во Львовской области во время пожара в доме погибли супруги
10:18  15 апреля
Усик и Верховен провели битву взглядов перед поединком в Египте
08:49  15 апреля
На Хмельнитчине 15-летняя девушка оказалась в реанимации из-за самолечения
UA | RU
UA | RU
15 апреля 2026, 11:13

В центре Киева водитель сбил патрульного и протаранил автомобили – полиция применила оружие

Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

В Печерском районе Киева патрульные применили табельное огнестрельное оружие, чтобы остановить водителя, нарушившего правила дорожного движения, пытался скрыться и совершил наезд на полицейского

Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева, передает RegioNews.

Инцидент произошел на улице Стройиндустрии.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Alfa Romeo проигнорировал требование об остановке и продолжил движение. Во время преследования он наехал на полицейского, въехал в служебный автомобиль, а также столкнулся с припаркованным Mercedes.

Для принудительной остановки транспортного средства патрульные применили табельное оружие. В полиции отметили, что в результате стрельбы пострадавших нет.

По предварительным данным, у водителя были признаки алкогольного опьянения, однако отказался проходить осмотр. Также установлено, что он уже второй раз за год руководил в нетрезвом состоянии и был лишен права управления по решению суда.

Нарушитель задержан. На него составили административные материалы по:

  • невыполнение требования об остановке,
  • оставление места ДТП,
  • повторное управление в состоянии опьянения,
  • другие нарушения ПДД, повлекшие ДТП.

Кроме того, следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 342 УК – сопротивление работникам правоохранительных органов.

Напомним, В Киеве пьяный водитель Porsche устроил тройное ДТП на Оболони. В результате столкновения травмы разной степени тяжести получили четыре человека.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев Печерский район ДТП ПДД оружие табельное оружие алкогольное опьянение
Все новости »
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
15 апреля 2026, 12:33
15 апреля 2026, 12:25
15 апреля 2026, 12:08
15 апреля 2026, 11:55
15 апреля 2026, 11:52
15 апреля 2026, 11:34
15 апреля 2026, 11:30
15 апреля 2026, 11:18
15 апреля 2026, 10:59
07 августа 2025
Все видео »
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Юрий Касьянов
Виктор Шлинчак
Все блоги »