В центре Киева водитель сбил патрульного и протаранил автомобили – полиция применила оружие
В Печерском районе Киева патрульные применили табельное огнестрельное оружие, чтобы остановить водителя, нарушившего правила дорожного движения, пытался скрыться и совершил наезд на полицейского
Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева, передает RegioNews.
Инцидент произошел на улице Стройиндустрии.
По данным правоохранителей, водитель автомобиля Alfa Romeo проигнорировал требование об остановке и продолжил движение. Во время преследования он наехал на полицейского, въехал в служебный автомобиль, а также столкнулся с припаркованным Mercedes.
Для принудительной остановки транспортного средства патрульные применили табельное оружие. В полиции отметили, что в результате стрельбы пострадавших нет.
По предварительным данным, у водителя были признаки алкогольного опьянения, однако отказался проходить осмотр. Также установлено, что он уже второй раз за год руководил в нетрезвом состоянии и был лишен права управления по решению суда.
Нарушитель задержан. На него составили административные материалы по:
- невыполнение требования об остановке,
- оставление места ДТП,
- повторное управление в состоянии опьянения,
- другие нарушения ПДД, повлекшие ДТП.
Кроме того, следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 342 УК – сопротивление работникам правоохранительных органов.
Напомним, В Киеве пьяный водитель Porsche устроил тройное ДТП на Оболони. В результате столкновения травмы разной степени тяжести получили четыре человека.