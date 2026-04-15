В центре Киева водитель сбил патрульного и протаранил автомобили – полиция применила оружие

Скриншот с видео

В Печерском районе Киева патрульные применили табельное огнестрельное оружие, чтобы остановить водителя, нарушившего правила дорожного движения, пытался скрыться и совершил наезд на полицейского

Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева, передает RegioNews.

Инцидент произошел на улице Стройиндустрии.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Alfa Romeo проигнорировал требование об остановке и продолжил движение. Во время преследования он наехал на полицейского, въехал в служебный автомобиль, а также столкнулся с припаркованным Mercedes.

Для принудительной остановки транспортного средства патрульные применили табельное оружие. В полиции отметили, что в результате стрельбы пострадавших нет.

По предварительным данным, у водителя были признаки алкогольного опьянения, однако отказался проходить осмотр. Также установлено, что он уже второй раз за год руководил в нетрезвом состоянии и был лишен права управления по решению суда.

Нарушитель задержан. На него составили административные материалы по:

невыполнение требования об остановке,

оставление места ДТП,

повторное управление в состоянии опьянения,

другие нарушения ПДД, повлекшие ДТП.

Кроме того, следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 342 УК – сопротивление работникам правоохранительных органов.

