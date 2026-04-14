Столько громких заявлений, ярких шоу, интервью доверенных лиц на лучших телеканалах и тотального пиара не было уже давно, наверное с последних выборов

Мы чествуем беспилотников, оружейников, героев, демонстрируем ракеты и дроны, угрожаем стереть москву баллистикой, заявляем о выходе в космос и строительстве железного щита не только над Украиной, но и всей Европой. У нас все в первый раз в мире и лучше на всей планете.

С другой стороны – насильственная мобилизация, рост социальной напряженности, нападения на военных, избиение гражданских, массовое нарушение закона, штурмовые полки, большие потери.

С одной стороны – пропаганда, жесткий контроль подавляющего количества СМИ, лояльные блоггеры, тёплые ванны.

С другой – резкие заявления, правда войны, социальные сети, откровенные частные беседы.

А еще правоохранители, репрессии, уголовные дела, посадки неугодных.

И на другом полюсе – НАБУ.

Существует две разных Украины.

У одной все хорошо, есть бронирование, высокооплачиваемая работа, государственные праздники и награды, победы и будущее.

Другая скрывается от ТЦК, работает нелегально, чтобы не вставать на учет, заполняет собой БОВП, едет в СОЧ, воюет, искалечивается и умирает.

Между этими двумя Украинами бездна, которую не могут заполнить пропаганда, громкие заявления и раздача очередной тысячи.

Есть еще третья Украина, которая находится за границей, не видит войны, не боится мобилизации и больше верит пропаганде, чем проживающие в стране.

Объединить три Украины до конца войны невозможно. Единство, ощущавшееся в начале войны, произошло потому, что у всех нас была одна цель – остановить врага, а еще эйфорическая надежда победить.

Сейчас цели размыты, четких планов нет, все ожидают мира, потому что победа невозможна, а о поражении никто не хочет думать.

Война без целей разъединяет. Ибо у тех, кто неплохо устроился в военное время, цель – продолжение войны. У тех, кто рискует умереть, цель – окончание войны.

Меня написать этот пост подтолкнуло заявление Буданова, сказавшего, что нам всем нужно единство для принятия важного решения. Буданов явно намекает на решение об остановке войны и утрате местности.

Удивительно, что именно он сделал, а не Зеленский, такое заявление. А может, и не удивительно, если роли в послевоенной политике уже расписаны, и все идет по плану.

Одно можно сказать точно – предвыборная кампания началась. Значит, скоро война закончится. И нам действительно пригодится единство.