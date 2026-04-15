СБУ задержала в Краматорском информатора российских спецслужб. Ею оказалась заместитель директора одной из местных школ, корректировавшая ракетно-дроновые атаки врага по городу.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Женщина попала во внимание россиян, когда ездила в Белоруссию в начале полномасштабного вторжения. Летом прошлого года ФСБ "активировала" сотрудничество и поручила ей отслеживать локации Сил обороны в прифронтовом городе.

Для выполнения задачи врага фигурантка обходила райцентр и фиксировала наибольшее сосредоточение личного состава и техники украинских войск. Также женщина пыталась завуалированно выспрашивать разведывательную информацию через знакомых во время бытовых разговоров.

Собранные сведения агент через мессенджер передавала куратору из РФ посредством голосовых и текстовых сообщений с указанием локаций потенциальных "целей".

Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигурантки и задержали ее по месту жительства. Одновременно были проведены меры по защите локаций украинских войск.

Во время обысков у задержанной изъяли смартфон, который она использовала для сбора разведданных и контактов с ФСБ.

Фигурантке объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

