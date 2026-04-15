В Краматорске задержали завуча школы: корректировала обстрелы и шпионила для ФСБ
СБУ задержала в Краматорском информатора российских спецслужб. Ею оказалась заместитель директора одной из местных школ, корректировавшая ракетно-дроновые атаки врага по городу.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.
Женщина попала во внимание россиян, когда ездила в Белоруссию в начале полномасштабного вторжения. Летом прошлого года ФСБ "активировала" сотрудничество и поручила ей отслеживать локации Сил обороны в прифронтовом городе.
Для выполнения задачи врага фигурантка обходила райцентр и фиксировала наибольшее сосредоточение личного состава и техники украинских войск. Также женщина пыталась завуалированно выспрашивать разведывательную информацию через знакомых во время бытовых разговоров.
Собранные сведения агент через мессенджер передавала куратору из РФ посредством голосовых и текстовых сообщений с указанием локаций потенциальных "целей".
Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигурантки и задержали ее по месту жительства. Одновременно были проведены меры по защите локаций украинских войск.
Во время обысков у задержанной изъяли смартфон, который она использовала для сбора разведданных и контактов с ФСБ.
Фигурантке объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее СБУ задержала в Харькове СБУ задержала местную жительницу, корректировавшую вражескую атаку 2 апреля. Злоумышленница в режиме реального времени наводила по городу новые российские реактивные дроны-камикадзе типа "Герань-3".