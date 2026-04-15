15 апреля 2026, 10:59

Грипп, COVID-19 и ОРВИ: более 109 тысяч новых случаев за неделю

Иллюстративное фото: Facebook/Александр Коваль
В Украине в течение недели с 6 по 12 апреля гриппом, COVID-19 и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели 109 347 человек. Среди них – 46 509 взрослых и 62 838 детей

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости снизился на 5,4%. В то же время, зафиксировано 53 случая COVID-19, что на 3,9% больше, чем неделей ранее.

В медицинские учреждения с осложнениями госпитализировали 2675 пациентов, из них 1516 – дети. По словам специалистов, показатели заболеваемости во всех регионах страны соответствуют фоновому уровню интенсивности.

Медики напоминают о простых правилах профилактики респираторных инфекций:

  • избегайте контакта с людьми с симптомами простуды;
  • оставайтесь дома в случае болезни;
  • прикрывайте рот и нос во время кашля и чихания;
  • регулярно мойте руки или пользуйтесь антисептиком;
  • не прикасайтесь к лицу немытыми руками.

Как известно, в Украине с 29 сентября 2025 официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции, который продлится до 17 мая 2026 года.

Напомним, сейчас в мире распространяется новый штамм коронавируса "Цикада". Уже зафиксировано как минимум в 23 странах. В частности, в США, Великобритании, Гонконге и Мозамбике.

